Вице-премьер Армении заявил, что Ереван сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, когда "вопрос встанет ребром"

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Армения будет думать о выборе между Евразийским экономическим союзом и Европейским союзом, когда вопрос встанет ребром, заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Он отметил, что сейчас у Армении не стоит вопрос выхода из ЕАЭС.

"Когда дело дойдет до того, что этот вопрос встанет ребром, тогда будет конкретика с этим вопросом, тогда и будем проводить стресс-тесты, если будет такая необходимость. Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария", - сказал Григорян.

"У нас не стоит вопрос разрыва связей с Евразийским экономическим союзом. Соответственно, делать расчеты, мы в этом не видим никакой необходимости на данный момент, - добавил он, отвечая на вопрос, подсчитывала ли Армения возможный ущерб экономике в случае сокращения или разрыва связи с ЕАЭС.

Григорян также заявил, что что проблемы с ввозом товаров в Россию носят технический характер, а делать сейчас выводы по торговому обороту Армении и России нет смысла.

"Соответственно, делать какие-то анализы по торговому обороту я просто не вижу никакого смысла, и надеюсь, те проблемы, которые сейчас возникают с движением товаров в сторону России, надеюсь, что они будут техническими, и скоро их не будет", - заявил вице-премьер Армении. Он отметил, что разделяет мнение премьера Армении Никола Пашиняна о планах страны разбогатеть.

"Конечно же, я разделяю мнение премьер-министра Армении. Это по определению так. Как разбогатеет, что будет, какие будут потоки - это долгий разговор. Сейчас мне сложно будет на ногах просто репликой вам ответить на этот вопрос", - сказал Григорян.

