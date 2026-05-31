Армия Израиля установила флаг над крепостью Бофор на юге Ливана

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Израильский флаг и флаг бригады "Голани" Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) были подняты в воскресенье над крепостью Бофор на юге Ливана, сообщает Times of Israel.

"Сорок четыре года спустя после героического сражения за Бофор, в день памяти войны "Мир Галилее", включая бойцов "Голани", павших в битве за Бофор, солдаты ЦАХАЛ во главе с бригадой "Голани" вернулись на вершину Бофора и вновь подняли там израильский флаг и флаг "Голани"", - цитирует издание министра обороны Израиля Исраэля Каца.

Бригада "Голани" - самая известная пехотная часть ЦАХАЛ, основанная в 1948 году.

Бофор - средневековая крепость на юге Ливана, расположенная на стратегической высоте у деревни Арнун, недалеко от границы с Израилем. В XX веке она стала важным военным объектом: ее использовали палестинские формирования, а в 1982 году крепость захватила израильская армия во время вторжения в Ливан. До ухода Израиля из южного Ливана в 2000 году район Бофора находился в пределах израильской "зоны безопасности".

