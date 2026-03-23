Авианосец USS Gerald R. Ford зашел для ремонта на базу в Греции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford в понедельник зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит после ухода из Красного моря, где он находился для выполнения боевой задачи в рамках операции США против Ирана, сообщило Kathimerini.

По информации издания, авианосец прибыл на базу для ремонта и расследования обстоятельств крупного пожара, произошедшего на его борту 12 марта, когда он выполнял боевые задачи в Красном море вместе с тремя американскими ракетными эсминцами.

Как сообщала информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, ссылаясь на источник в ВМС, авианосец более чем на неделю выбывает из операции против Ирана.

Пожар 12 марта, произошедший в кормовой прачечной, продолжался более суток, пока он не был полностью потушен. В результате пожара были нарушены операции на всем корабле, сообщил источник. Уже первоначальные данные о пожаре указывали на необходимость проведения восстановительных работ на уровне ремонтной базы.

Трое моряков получили травмы во время тушения. Более чем 200 морякам была оказана медицинская помощь из-за отравления угарным газом.

Хроника 28 февраля – 23 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Крит Иран США Греция Красное море Суда-Бэй USS Gerald R. Ford
Новости по теме

Трамп грозит продолжить атаки на Иран, если переговоры с Тегераном не дадут результата

Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

 Трамп заявил, что и США, и Иран хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта

ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

 ВС РФ впервые рассмотрит вопрос об ограничении иммунитета иностранного государства в российском суде

Трамп заявил, что может заключить соглашение с Ираном "за пять дней или быстрее"

В Израиле сообщили об ударах по центру Тегерана

Экс-глава Ижевска Бекмеметьев осужден на 5 лет за злоупотребление полномочиями

В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

 В Тегеране пока не видят оснований для нормализации ситуации с Ормузским проливом

Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

 Трамп приказал военным пять дней не наносить удары по объектам энергетики в Иране

Иран угрожает заминировать Персидский залив при нападении на его побережье или острова

Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной

 Аэропорт Нью-Йорка закрыт после столкновения самолета с пожарной машиной
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 992 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 69 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8759 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 148 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
