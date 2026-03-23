Авианосец USS Gerald R. Ford зашел для ремонта на базу в Греции

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford в понедельник зашел на базу Суда-Бэй на греческом острове Крит после ухода из Красного моря, где он находился для выполнения боевой задачи в рамках операции США против Ирана, сообщило Kathimerini.

По информации издания, авианосец прибыл на базу для ремонта и расследования обстоятельств крупного пожара, произошедшего на его борту 12 марта, когда он выполнял боевые задачи в Красном море вместе с тремя американскими ракетными эсминцами.

Как сообщала информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов, ссылаясь на источник в ВМС, авианосец более чем на неделю выбывает из операции против Ирана.

Пожар 12 марта, произошедший в кормовой прачечной, продолжался более суток, пока он не был полностью потушен. В результате пожара были нарушены операции на всем корабле, сообщил источник. Уже первоначальные данные о пожаре указывали на необходимость проведения восстановительных работ на уровне ремонтной базы.

Трое моряков получили травмы во время тушения. Более чем 200 морякам была оказана медицинская помощь из-за отравления угарным газом.