Пентагон направит на Ближний Восток еще три корабля с морской пехотой

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Пентагон дополнительно перебрасывает на Ближний Восток три корабля и более 2 тыс. морских пехотинцев, сообщает в пятницу издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц США, Пентагон направляет три корабля (...). От 2,2 тыс. до 2,5 тыс. морских пехотинцев из амфибийно-десантной группы USS Boxer с базы в Сан-Диего и 11-го экспедиционного подразделения морской пехоты направляются к зоне ответственности Центрального командования ВС США", - пишет издание.

Ранее в СМИ появлялись данные о том, что военное командование США рассматривает возможность отправки таких подкреплений.

При этом накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается направлять подкрепления в ближневосточный регион.

В свою очередь, NBC News со ссылкой на источники также утверждает, что универсальный авианесущий десантный корабль ВМС США USS Boxer с морской пехотой на борту уже вышел из тихоокеанской военно-морской базы в Сан-Диего, направившись на Ближний Восток.

USS Boxer является флагманским кораблем амфибийно-десантной группы, в состав которой также входят десантно-вертолётный корабль-док USS Portland и десантный транспорт-док USS Comstock. На кораблях размещен 11-й экспедиционный батальон морской пехоты, а также две эскадрильи истребителей вертикального взлета и посадки, конвертопланы и ударные и транспортные вертолеты.

Американская корабельная десантная группа должна прибыть на Ближний Восток примерно через две недели.

Тем временем другая амфибийно-десантная группа ВМС США с морпехами на борту уже вошла в Индийский океан и направляется в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

В настоящее время корабли подходят к Шри Ланке. Ожидается, что в начале следующей недели они прибудут в северную часть Аравийского моря, где выполняет боевые задачи авианосная ударная группа ВМС США во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

В состав амфибийно-десантной группы, отправленной Пентагоном на Ближний Восток, входят универсальный авианесущий десантный корабль USS Tripoli и десантно-вертолётные корабли-доки USS San Diego и USS New Orleans. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью 2,2 тыс. военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey и ударные и транспортные вертолеты.

Корабли и морская пехота группы постоянно базируются в Японии и предназначены для действий в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, запрос CENTCOM о переброске на Ближний Восток амфибийно-десантной группы одобрил министр обороны США Пит Хегсет.

При этом, как отмечало издание со ссылкой на источники, развертывание группы не означает, что американские морпехи будут обязательно задействованы в наземной операции против Ирана, но будут доступны командованию в случае необходимости.