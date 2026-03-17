Авианосец США "Джеральд Форд" прервет участие в операции против Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Американский авианосец USS Gerald R. Ford на следующей неделе временно покинет район проведения операции против Ирана и отправится для пополнения припасов на базу Суда на греческом острове Крит. Об этом сообщила во вторник газета Kathimerini, ссылаясь на источники.

В настоящее время авианосец находится в северной части Красного моря у берегов Саудовской Аравии. Его палубная авиация ежедневно наносит удары по целям на территории Ирана. Вместе с авианосцем в Красном море находятся три американских ракетных эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk.

Как сообщало Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), в минувший четверг на авианосце вспыхнул пожар в прачечном отделении. Трое моряков пострадали.

По данным издания The New York Times, пожар продолжался 30 часов пока его окончательно не потушили. Из-за пострадавших спальных отсеков более 600 моряков лишились своих коек и с тех пор ночуют на полу и столах.

Не исключено, что помимо пополнения запасов боеприпасов и продовольствия на авианосце планируются ремонтные работы.

