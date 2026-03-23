Отели ОАЭ снижают цены из-за низкой загрузки

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Роскошные отели ОАЭ снижают цены до 20-30% от обычных тарифов из-за низкой загрузки, сообщила "Интерфаксу" PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

"Март - традиционно самый высокий сезон для отелей эмиратов с самыми высокими ценами, но сейчас спрос по понятным причинам упал. Отели Дубая продолжают работу, несмотря на сложную обстановку в регионе. Но цены предлагают на уровне низкого сезона и в дополнение к ним дают спецпредложения и скидки, что суммарно может снижать цены на 70-80% от обычного тарифа в марте, который мог достигать в некоторых наиболее дорогих объектах $3,5 тысяч за ночь", - рассказала она.

По словам эксперта, в отелях Дубая сейчас отдыхают либо жители ОАЭ, либо туристы из соседних стран Персидского залива.

"В прошедшие выходные мусульмане отмечали праздник окончания поста в священный месяц Рамазана "Ид аль-Фитр", для жителей арабских стран это традиционный период повышенного интереса к путешествиям", - добавила она.

Как следует из данных систем онлайн-бронирования, в некоторых пятизвездочных отелях Дубая можно забронировать номера на ближайшие выходные за 10-15 тыс. рублей в сутки, хотя в обычных условиях в марте они стоили бы как минимум в четыре раза дороже. По информации местных СМИ, из-за военного конфликта на Ближнем Востоке загрузка многих отелей ОАЭ упала до 20% и ниже.