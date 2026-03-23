США помогут Саудовской Аравии восполнить арсеналы после атак Ирана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Администрация США дала положительный ответ на запрос Саудовской Аравии поставить ей дополнительные объемы оружия и боеприпасов, арсеналы которых сократились из-за конфликта на Ближнем Востоке, сообщает CNN со ссылкой на чиновника, информированного об этих переговорах.

По его словам, администрация США охотно пришла на помощь Саудовской Аравии в обеспечении ее защиты от иранских атак и приняла запросы на пополнение запасов оружия и боеприпасов. Также Вашингтон дал разрешение третьим сторонам поставлять их военное оборудование американского производства Эр-Рияду.

В минувшем январе США одобрили продажу королевству 730 зенитных ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot; сумма соглашения составила $9 млрд. В минувшие выходные американская администрация, минуя процедуры в Конгрессе США, согласовала оружейные поставки на $8,4 млрд ОАЭ, на $8 млрд Кувейту и на $70,5 млн Иордании.