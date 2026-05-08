Госдеп США начнет отзывать паспорта у должников по алиментам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Госдепартамент США с пятницы начнет отзывать паспорта у граждан, имеющих значительную задолженность по алиментам. Мера впервые будет применяться не только при подаче заявления на продление документа, но и в отношении действующих паспортов, следует из разъяснений ведомства, предоставленных Associated Press (AP).

По данным Министерства здравоохранения и социальных служб (HHS), первыми под действие программы попадут около 2,7 тыс. человек, чья задолженность превышает $100 тыс. В дальнейшем механизм будет распространен на всех родителей, задолжавших более $2,5 тыс., - порог, установленный федеральным законом 1996 года, который на практике долгое время почти не применялся.

HHS пока собирает данные от агентств штатов, поэтому точное число граждан с задолженностью выше установленного порога неизвестно. Ведомство ожидает, что речь может идти о "многих тысячах" держателей паспортов.

Помощник госсекретаря по консульским вопросам Мора Намдар заявила, что расширение программы направлено на повышение собираемости алиментов. "Эта практика доказала эффективность: после урегулирования задолженности граждане вновь смогут пользоваться привилегией владения паспортом США", - отметила она.

По данным Госдепартамента, после публикации AP о планируемом расширении программы в феврале сотни родителей погасили задолженность перед властями штатов. Ведомство подчеркивает, что не может подтвердить прямую причинно-следственную связь, однако считает отзыв паспортов действенным инструментом. С момента запуска программы в 1998 году штаты взыскали около $657 млн просроченных платежей, включая более $156 млн единовременных выплат за последние пять лет.

Граждане, чьи паспорта будут отозваны, получат уведомление о невозможности использовать документ для поездок. Для оформления нового паспорта потребуется подтверждение полного погашения задолженности. Находящимся за границей будет выдаваться экстренный проездной документ в посольстве или консульстве США для возвращения в страну.