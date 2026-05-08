Трамп убежден, что Иран хочет сделку с США больше, чем он сам

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном.

"Я полагаю, что они хотят эту сделку больше, чем я", - заявил Трамп журналистам в Вашингтоне, его слова приводит The New York Times.

Президент США отметил, что сделка "может не произойти, а может произойти в любой день".

Трамп на фоне недавнего инцидента с американскими эсминцами в Ормузском проливе отметил, что Иран "позаигрывал" с США.

Между тем, как пишет The Guardian, американский лидер также сказал журналистам, что США все еще ведут переговоры с Ираном.

Ранее Трамп заверил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе.

"Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил Трамп телеканалу ABC News.

