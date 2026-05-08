Трамп заявил, что перемирие США с Ираном все еще в силе

Фото: Win McNamee/Getty Images

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заверил, что режим прекращения огня все еще в силе, несмотря на инцидент с ударами Ирана.

"Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил Трамп телеканалу ABC News.

Он назвал недавний инцидент с иранскими ударами по эсминцам США "любовным похлопыванием".

Ранее американская сторона сообщила, что три эсминца, выходившие из Ормузского пролива, попали под обстрел, однако повреждений не получили.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, нападавшие "были полностью уничтожены" вместе с их "маленькими лодками".

Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были "сожжены в воздухе".

В Центральном командовании ВС США (CENTCOM) также сообщили об инциденте с эсминцами USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), USS Mason (DDG 87). В сообщении отмечалось, что американские корабли не пострадали, а командование не стремится к эскалации ситуации.

В свою очередь, командование ВМС иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) заявило, что американские эсминцы покинули Ормузский пролив, когда попали под обстрел. По данным командования, обстановка в районе инцидента теперь нормализовалась: боевые действия завершились.