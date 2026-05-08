В Тегеране заявили, что будут праздновать "великую победу"

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Иранцы вскоре будут праздновать победу в конфликте с США, заявил в четверг первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф.

"Скоро мы отпразднуем победу, и санкции, и давление, которым подвергся наш народ в последние годы, будут сняты с великой победой иранского народа", - приводит слова Арефа Press TV.

Ранее президент США Дональд Трамп на фоне инцидента с тремя американскими эсминцами в Ормузском проливе заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном все еще в силе.

"Перемирие продолжается. Оно действует", - сообщил Трамп телеканалу ABC News.

Позже он сообщил журналистам, что иранская сторона по-прежнему хочет заключить сделку с Вашингтоном и что США все еще ведут переговоры с Ираном.

В четверг вечером представитель МИД Ирана Исмаил Багаи сказал, что Иран пока рассматривает предложение США по урегулированию.