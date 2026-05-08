Трамп заявил о неудачной атаке Ирана на три эсминца ВМС США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что три американских эсминца были безуспешно атакованы Ираном в Ормузском проливе.

"Три американских эсминца мирового класса только что успешно прошли через Ормузский пролив под обстрелом. Три эсминца не получили повреждений, но иранским нападавшим был нанесен огромный ущерб", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, нападавшие "были полностью уничтожены" вместе с их "маленькими лодками".

Трамп отметил, что выпущенные по эсминцам ракеты были сбиты, а иранские беспилотники были "сожжены в воздухе".

"Наши три эсминца с их замечательными экипажами теперь присоединятся к нашей военно-морской блокаде, которая поистине является "стальной стеной", - подчеркнул американский лидер.

Между тем в Центральном командовании ВС США (CENTCOM) также сообщили об инциденте во время прохода через пролив трех эсминцев - USS Truxtun (DDG 103), USS Rafael Peralta (DDG 115), USS Mason (DDG 87).

"Когда 7 мая эсминцы ВМС США с управляемым ракетным вооружением проходили через Ормузский пролив в Оманский залив, силы США перехватили неспровоцированные атаки Ирана и нанесли ответные удары в целях самообороны", - говорится в заявлении командования в соцсети X.

В командовании отметили, что иранцы "выпустили множество ракет, беспилотников и малых катеров".

В сообщении подчеркивается, что американские корабли не пострадали, а командование не стремится к эскалации ситуации.