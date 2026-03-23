В Израиле сообщили, что уничтожено уже две трети оборонной промышленности Ирана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США и Израиля с начала военной операции уничтожили уже две трети оборонной промышленности Ирана, утверждается в докладе израильского Института исследований национальной безопасности (INSS).

В исследовании указывается, что за три недели американо-израильской операции по различным объектам в Иране было нанесено в общей сложности более 16,5 тыс. ударов. Уничтожено более 70% всех пусковых установок иранских баллистических ракет.

"Темпы воспроизводства баллистических ракет упали до нуля, и, по оценкам, около двух третей иранской военной промышленности было уничтожено в результате этих атак", - отмечают израильские эксперты.

Снижение возможностей воспроизводства баллистических ракет и ударных беспилотников, связано, в том числе, с выпадением из производственной цепочки ряда ключевых предприятий, выпускающих отдельные компоненты, считают эксперты.