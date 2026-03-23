В Израиле призвали расширить границы страны за счет юга Ливана

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Израиль должен расширить границы вплоть до реки Литани в южном Ливане, заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич.

"Я однозначно заявляю: новой границей Израиля должна стать Литани", - сказал Смотрич в интервью израильскому радио в понедельник.

По его словам, военная кампания в Ливане "должна завершиться совершенно иной реальностью - как решением проблемы "Хезболлы", так и изменением границ Израиля".

Боевые действия между Армией обороны Израиля и движением "Хезболла" возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.

Ливан Хезболла Израиль
