Еврокомиссия объявила о наращивании помощи Ливану

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) сообщила в понедельник, что усиливает помощь Евросоюза Ливану "на фоне эскалации насилия и значительного перемещения населения".

"В дополнение к гуманитарной помощи в размере 100 млн евро, выделенной на прошлой неделе, ЕС также активно мобилизует меры в рамках своего пакета финансовой поддержки Ливана на 2024-2027 годы в размере 1 млрд евро для удовлетворения наиболее насущных потребностей на местах", - говорится в коммюнике ЕК.

"Мы реагируем на неотложные потребности наиболее уязвимых групп населения, продолжая при этом призывать к деэскалации и защите гражданских лиц. Мы также продолжим помогать ливанским силам безопасности, роль которых в поддержании стабильности остается решающей", - заявила член ЕК по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуйца.

Для оказания помощи перемещенным лицам в результате эскалации Евросоюз выделил дополнительную денежную помощь в размере 10 млн евро для 100 тыс. уязвимых домохозяйств в рамках государственной программы социальной защиты Ливана.

В условиях серьезной нагрузки на национальную систему здравоохранения более 20 мобильных медицинских пунктов, финансируемых ЕС, были развернуты для поддержки 67 коллективных убежищ и районов, находящихся под приказом об эвакуации, чтобы обеспечить населению доступ к основным медицинским услугам.

ЕС адаптирует свои меры в сфере образования, чтобы обеспечить непрерывность обучения, организуя дистанционные занятия для 50 тыс. учащихся и предоставляя цифровые инструменты обучения для 8 тыс. учителей. Евросоюз также усиливает поддержку Национального оперативного штаба правительства Ливана, который координирует действия в чрезвычайных ситуациях.

Наконец, в рамках программы долгосрочных решений для сирийских беженцев Евросоюз оказывает поддержку перемещенным лицам, содействуя мониторингу границ и управлению передвижением в ключевых пунктах пересечения границы, включая обеспечение базовой помощи людям, пересекающим границу из Ливана в Сирию, сообщили в Брюсселе.

Боевые действия между Армией обороны Израиля и движением "Хезболла" в Ливане возобновились вскоре после начала операции США и Израиля против Ирана.