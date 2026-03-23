Нетаньяху обсудил Иран в телефонном разговоре с Трампом

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разговаривал в понедельник по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсудил с ним возможное соглашение с Ираном, сообщает в понедельник Ynet.

"Ранее сегодня я разговаривал с Трампом. Трамп полагает, что есть шанс использовать значительные достижения Армии обороны Израиля и вооруженных сил США для закрепления военных целей в рамках соглашения, которое защитит наши стратегические интересы", - цитирует портал слова Нетаньяху.

Премьер добавил, что израильские военные тем временем продолжат наносить удары по Ирану и Ливану. По его словам, несколько дней назад они ликвидировали двух ученых, занимавшихся иранской ядерной программой.

