Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Власти Швеции готовятся отпустить танкер Sea Owl 1 с российским экипажем на борту, сообщил в субботу общественный вещатель SVT.

Судно было задержано в марте Береговой охраной по подозрению, что оно движется в шведских водах под ложным флагом Коморских островов.

"Теперь судно сменило флаг с Коморских островов на Камерунское. Шведское транспортное агентство получило подтверждение от Камерунского морского управления, что судно теперь зарегистрировано там. Это означает, что судно теперь оценивается как соответствующее требованиям", - приводятся слова инспектора Шведского транспортного агентства Йоакима Мильтона.

Пресс-секретарь Каролина Хегквист из Береговой охраны сообщила, что судно будет освобождено в ближайшем будущем, когда все административные работы будут завершены.

Танкер находится в санкционном списке ЕС и был задержан 12 марта в шведских водах, после чего направлен в порт Треллеборга.

На его борту находились 10 членов экипажа - россиян, включая капитана. Капитан был позже арестован. 7 марта капитана освободили из-под стражи.

Швеция Sea Owl 1
