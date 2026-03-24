Пакистан готов принять у себя переговоры с участием представителей Ирана, США и Израиля

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Пакистан готов предоставить свою территорию для проведения переговоров с участием Ирана, США и Израиля, заявил представитель пакистанского МИД в интервью CNN спустя несколько часов после того, как Тегеран опроверг заявления о том, что США и Иран открыли дипломатический канал в минувшие выходные.

"Если обе стороны согласны, Пакистан всегда готов принять переговоры", - заявил в понедельник представитель МИД Тахир Хуссейн Андраби.

Как отмечает телеканал, высокопоставленные иранские и американские чиновники в последние дни делали противоречивые заявления относительно переговоров между двумя странами на фоне американо-израильских атак против Ирана.

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что "диалога" между Тегераном и Вашингтоном не было, сообщило в понедельник государственное СМИ. В отличие от этого, президент США Дональд Трамп сказал CNN, что переговоры между двумя странами в эти выходные привели к соглашению из 15 пунктов.

Как сообщили источники в понедельник, до настоящего момента Тегеран и Вашингтон в основном общались через официальных лиц ряда других стран, включая Турцию и Египет, стремясь к деэскалации конфликта.