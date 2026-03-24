Европейские рынки акций в понедельник в основном выросли, кроме британского

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в понедельник в основном подъемом, полностью восстановив понесенные в начале дня потери, после заявлений президента США Дональда Трампа относительно переговоров с Ираном.

Исключение составил британский индикатор, заметно поднявшийся с минимумов сессии, но закрывшийся в небольшом минусе.

Stoxx Europe 600 вырос на 0,61% - до 576,78 пункта. В ходе торгов сводный индекс крупнейших европейских компаний опускался до 559,05 пункта, минимума с ноября прошлого года.

Германский DAX прибавил 1,22%, французский CAC 40 - 0,79%, итальянский FTSE MIB - 0,81%, испанский IBEX 35 - 1,04%. Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,24%.

Американский президент днем в понедельник написал в соцсети Truth Social, что принял решение отложить удары по иранским электростанциям на пять дней, поскольку США и Иран "провели очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и окончательного завершения военных действий на Ближнем Востоке".

Ранее Трамп говорил, что США ударят по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, если Тегеран за ближайшие 48 часов не перестанет блокировать трафик судов через Ормузский пролив.

Позднее глава Белого дома сказал журналистам, что Вашингтон проводит пятидневные переговоры с Тегераном. "Если все пройдет хорошо, мы в итоге урегулируем этот вопрос", - отметил Трамп, добавив, что любые договоренности должны подразумевать, что у Ирана не будет ядерного оружия.

Заявления Трампа вызвали обвал котировок нефти. Цена на Brent в ходе торгов опускалась до $96 за баррель. На этом фоне подешевели акции компаний нефтегазового сектора, в том числе Equinor (-5,2%), Shell (-3,6%), BP Plc (-4,2%), Repsol (-6,5%), TotalEnergies (-1,3%), Neste (-6,8%), Aker BP (-6,3%), Var Energi (-6,3%).

Потери понесли оборонные компании: капитализация BAE Systems сократилась на 4,9%, Rheinmetall и Thales - на 1,3%, Leonardo - на 2,3%.

Между тем, рыночная стоимость авиаперевозчиков и компаний туристического сектора повысилась: International Consolidated Airlines Group - на 4,5%, easyJet - на 2,4%, Lufthansa - на 3,4%, Ryanair - на 2,6%, TUI - на 3,5%, Carnival - на 3,9%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx Europe 600 стали бумаги итальянской биотехнологической Diasorin, упавшие в цене на 12,8% из-за слабого прогноза компании на 2026 год. Самый большой подъем в сводном индексе продемонстрировала датская ювелирная Pandora (+9,2%).

Стоимость акций Delivery Hero выросла на 7,9%. Ранее германский сервис доставки еды объявил о продаже своего тайваньского подразделения Foodpanda американскому конкуренту Grab Holdings за $600 млн.

Капитализация Poste Italiane упала на 6,9% на новостях о том, что итальянская почтовая служба направила официальное предложение о покупке телекоммуникационного гиганта Telecom Italia за 10,8 млрд евро. Рыночная стоимость последней повысилась на 4,7%.

На торгах в Лондоне лучшую динамику показал букмекер Entain (+8,2%). Выросла цена бумаг горнодобывающих Antofagasta (+7,3%) и Anglo American (+5,5%), химической Croda International (+5,6%), инженерно-промышленной Smiths Group (+4,4%).

Лидером падения в FTSE 100 стала телекоммуникационная BT Group Plc (-5,9%). Давление на индекс, помимо обороной BAE Systems и нефтяной BP, оказали также котировки продуктового ритейлера Tesco (-3,5%), страховщика Admiral Group (-3,3%), энергетических Centrica (-3,2%) и SSE (-3%), разработчика бухгалтерского программного обеспечения Sage Group (-3%).