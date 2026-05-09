CNN пишет, что верховный лидер Ирана по-прежнему формирует военную стратегию Тегерана

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи по-прежнему играет важнейшую роль в формировании военной стратегии, несмотря на ранения полученные, по некоторым данным, в первые дни американо-израильской военной операции, сообщает CNN.

"Разведка США считает, что новый верховный лидер Ирана играет решающую роль в формировании военной стратегии наряду с высокопоставленными иранскими официальными лицами", - говорится в публикации.

Согласно отчетам разведки, Хаменеи, вероятно, помогает руководить тем, как Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном о прекращении войны.

CNN отмечает, что американская разведка не может визуально подтвердить его местонахождение. Один из источников заявил, что отчасти неопределенность связана с тем, что Хаменеи не использует никаких электронных средств для общения, а взаимодействует только с теми, кто может посетить его лично или отправить сообщения с курьером.

По данным собеседников телеканала, Хаменеи остается в изоляции в связи с травмами, включая сильные ожоги на одной стороне тела.

Хаменеи был избран верховным лидером Ирана в начале марта после того, как его отец и предыдущий руководитель Исламской Республики Али Хаменеи погиб в результате ударов по Тегерану.

Хроника 28 февраля – 09 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Моджтаба Хаменеи военная стратегия
