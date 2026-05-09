Что случилось этой ночью: суббота, 9 мая

Перемирие между РФ и Украиной, Песков прокомментировал указ Зеленского о параде в Москве, Трамп ждет ответа Ирана "сегодня вечером"

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что между РФ и Украиной с 9 по 11 мая будет действовать режим прекращения огня. "Перемирие будет подразумевать приостановку любых ударов, а также обмен военнопленными по 1 тыс. человек от каждой страны", - написал президент США в соцсети Truth Social. Москва согласилась на инициативу Трампа, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Трамп также выразил надежду на продление перемирия. По его словам, и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский согласились на предложение о временном прекращении огня "без колебаний".

- В Кремле прокомментировали указ президента Украины "О проведении парада в г. Москве". "Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать", - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам.

- Президент США ждет "сегодня вечером" ответа Ирана на американское предложение по урегулированию конфликта. Вашингтон и Тегеран могут возобновить переговоры на следующей неделе в Исламабаде, пишет The Wall Street Journal. Как сообщили источники газеты, обе стороны работают с посредниками над составлением одностраничного меморандума, который определит параметры переговоров по прекращению войны сроком на один месяц.

- Теплая, но облачная погода прогнозируется в Москве с начала следующей рабочей недели. Температура после похолодания в выходные повысится и будет приближаться и даже превышать двадцатиградусную отметку, сообщила "Интерфаксу" ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.