Трамп заявил, что ждет ответа Ирана в ближайшее время

Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшее время получить ответ от Ирана на американские предложения по урегулированию конфликта.

"Предположительно, мы узнаем об этом от них сегодня вечером", - заявил Трамп журналистам.

На вопрос, считает ли он, что переговоры с Тегераном затягиваются, американский президент ответил: "Мы скоро это выясним".

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, как ожидают в Вашингтоне, Тегеран уже 8 мая (по американскому времени - ИФ) передаст ответ на предложения по урегулированию конфликта.

