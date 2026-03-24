ЕС и Австралия утвердили соглашение об оборонном партнерстве

Также согласован проект договора о свободной торговле

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе согласовали в Канберре окончательный текст соглашения о свободной торговле, сообщила пресс-служба ЕК.

ЕС и Австралия также объявили об утверждении "новаторского соглашения о партнерстве в области безопасности и обороны".

"Благодаря этим динамичным новым партнерствам в области безопасности и обороны, а также торговли, мы еще больше сближаемся. Эти соглашения создают прочные, основанные на доверии структуры для поддержки мира и безопасности посредством силы; стимулирования процветания посредством торговли, основанной на правилах, и совместной работы по поддержанию глобальных институтов", - заявила через пресс-службу фон дер Ляйен.

Соглашение о партнерстве в области безопасности и обороны было подписано в режиме онлайн высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас, заместителем премьер-министра и министром обороны Австралии Ричардом Марлзом и министром иностранных дел Пенни Вонг 18 марта 2026 года.

Что касается соглашения о свободной торговле, ЕС опубликует согласованный проект текста в ближайшее время. Текст пройдет необходимые внутренние процедуры, после чего Еврокомиссия представит свое предложение Совету ЕС для подписания соглашения.

После принятия советом предложения Евросоюз и Австралия смогут подписать соглашение. Затем соглашение должно получить одобрение Европарламента и решение Совета ЕС о его заключении, чтобы оно вступило в силу, объяснили в Брюсселе.

Австралия Еврокомиссия Евросоюз Урсула фон дер Ляйен Пенни Вонг Энтони Альбанезе
