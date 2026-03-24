В Афганистане заявили о возобновлении обстрелов со стороны Пакистана

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Власти Афганистана заявили, что Пакистан после завершения перемирия возобновил удары по территории Афганистана, сообщают во вторник афганские СМИ.

По правительственным данным, за последние сутки пакистанские военные нанесли 24 ракетных удара по восточной провинции Кунар. Сведений о пострадавших не поступало.

С 19 до 24 марта между сторонами действовало перемирие в связи с празднованием завершения Рамадана. Однако Кабул утверждает, что Исламабад неоднократно нарушал перемирие.

Конфликт Пакистана и Афганистана обострился в конце февраля. Исламабад считает, что Кабул укрывает террористов, совершающих атаки на территории Пакистана. В Кабуле эти заявления отрицают.

Ранее в марте в Афганистане сообщили о пакистанском ударе по центру для наркозависимых в Кабуле, что привело к гибели 400 человек. В Пакистане отрицают это, заявляя, что наносили удары лишь по военной инфраструктуре.

