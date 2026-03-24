Президент Германии считает операцию против Ирана нарушением международного права

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Удары США и Израиля по иранской территории нарушают нормы международного права, заявил во вторник президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Наша внешняя политика не становится более убедительной, потому что мы не решаемся называть таковыми нарушения международного права. Мы должны обратить внимание на это в ситуации с Ираном. По моему мнению, эта война идет вразрез с международным правом", - приводят европейские СМИ слова Штайнмайера.

По его словам, он "почти не сомневается", что "оправдание" США о том, что Иран неминуемо нанес бы удары по американским целям, неубедительно.

Штайнмайер считает, что "доверие к американской политике силы утрачено не только среди союзников, но во всем мире".

В начале военной операции администрация США заявляла, что возможности Ирана в ракетной и ядерной сфере представляли прямую угрозу американским силам в регионе.