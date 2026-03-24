Бомбардировщики США B-52H совершили очередной рейд в Иран

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H Stratofortress во вторник вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном, следует из данных авиационных ресурсов Military Air Tracking Alliance (MATA).

После вылета из Англии они пролетели над Францией, Средиземноморьем и Саудовской Аравией и вошли в воздушное пространство Ирана. Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 18 часов.

Самолеты B-52H были оснащены двенадцатью планирующими 900-килограммовыми авиабомбами JDAM с дальностью действия до 20 км. Эти боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

С начала военной операции американские стратегические бомбардировщики уже совершили 31 налет на иранские цели.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.