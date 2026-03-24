Поиск

Рубио примет участие во встрече глав МИД G7 во Франции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта посетит Францию для участия во встрече глав МИД G7, где обсудит ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщил Госдепартамент США.

"Госсекретарь Марко Рубио 27 марта отправится в Серне-ла-Виль (Франция) для продвижения ключевых интересов США на саммите министров иностранных дел стран "группы семи", - говорится в пресс-релизе.

Во Франции глава Госдепартамента обсудит с министрами иностранных дел стран-партнеров общие проблемы безопасности и возможности сотрудничества. В центре внимания будут российско-украинская война, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире.

Госдепартамент Марко Рубио МИД G7 США Франция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

В Кремле не знают, ведут ли переговоры США и Иран
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1034 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });