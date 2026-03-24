Рубио примет участие во встрече глав МИД G7 во Франции

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта посетит Францию для участия во встрече глав МИД G7, где обсудит ситуацию вокруг Украины и на Ближнем Востоке, сообщил Госдепартамент США.

"Госсекретарь Марко Рубио 27 марта отправится в Серне-ла-Виль (Франция) для продвижения ключевых интересов США на саммите министров иностранных дел стран "группы семи", - говорится в пресс-релизе.

Во Франции глава Госдепартамента обсудит с министрами иностранных дел стран-партнеров общие проблемы безопасности и возможности сотрудничества. В центре внимания будут российско-украинская война, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире.