В ЕК заявили, что Украина не станет членом ЕС к началу 2027 года

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Украина не сможет стать членом ЕС к началу 2027 года, несмотря на то, что эта страна - важный партнёр ЕС для повышения конкурентоспособности Европы, заявила член Еврокомиссии (ЕК) по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос.

"Все в этом зале знают, что Украина не сможет стать членом ЕС 1 января 2027 года", - сказала Кос. Она выступила на организованном изданием Politico форуме Competitive Europe Summit в Брюсселе во вторник.

"Сначала нужен мир - это важно. Затем нужно проводить реформы (...), инвесторы придут, в том числе и на Украину, только если, прежде всего, они смогут заработать деньги и если их инвестиции будут в безопасности", - подчеркнула член ЕК.

Она отметила, что Украина является ключевым партнёром Евросоюза в области инноваций, обороны и в других стратегических секторах, которые могут способствовать повышению всеобщей конкурентоспособности, однако надежды Киева на вступление в ЕС в будущем году не оправдаются.

При этом Кос сообщила, что союз стремится принять новых членов к 2030 году. По её мнению, более крупный ЕС означал бы больше ресурсов, но его расширение усложнит процессы принятия решений в Евросоюзе.

Вместе с тем член ЕК назвала "особым случаем" Исландию. Она заявила, что путь Исландии к вступлению в ЕС может "действительно пройти быстро", если избиратели страны решат поддержать её присоединение к Евросоюзу. Если избиратели поддержат возвращение к переговорам с Брюсселем на референдуме в конце августа, то ЕС будет готов ускорить вступление в союз островного государства, сказала Кос. По ее оценке, "Исландия настолько интегрирована в Европейскую экономическую зону, что она уже в общем рынке; она в Шенгенском соглашении, поэтому для нее самые сложные вопросы, если говорить о необходимых реформах или об интеграции в ЕС, уже решены".