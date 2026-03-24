NASA планирует запустить к Марсу космический аппарат с ядерным двигателем

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют до конца 2028 года запустить к Марсу первый межпланетный космический аппарат с ядерным двигателем Space Reactor-1 Freedom, сообщило во вторник NASA.

"Он продемонстрирует возможности передовых ядерных электрических двигателей в дальнем космосе. Ядерные электрические двигатели обладают уникальными возможностями для эффективной транспортировки грузов в дальний космос и позволяют осуществлять миссии с высокой мощностью за пределами Юпитера, где солнечные батареи неэффективны", - отмечает американское космическое ведомство.

Согласно проекту, когда аппарат SR-1 Freedom достигнет Марса, он выпустит полезную нагрузку Skyfall - вертолеты класса Ingenuity - для продолжения исследования Красной планеты. SR-1 Freedom станет первым аппаратом с ядерным двигателем, создаст прецедент в области регулирования и запуска, а также заложит основу для будущих систем ядерного питания для двигательных установок длительных миссий.

"NASA и его партнер в лице Министерства энергетики США откроют возможности для продолжительных исследований за пределами Луны и, в перспективе, полетов на Марс и во внешнюю часть Солнечной системы", - указывается в сообщении.