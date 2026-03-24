NASA планирует запустить к Марсу космический аппарат с ядерным двигателем

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты планируют до конца 2028 года запустить к Марсу первый межпланетный космический аппарат с ядерным двигателем Space Reactor-1 Freedom, сообщило во вторник NASA.

"Он продемонстрирует возможности передовых ядерных электрических двигателей в дальнем космосе. Ядерные электрические двигатели обладают уникальными возможностями для эффективной транспортировки грузов в дальний космос и позволяют осуществлять миссии с высокой мощностью за пределами Юпитера, где солнечные батареи неэффективны", - отмечает американское космическое ведомство.

Согласно проекту, когда аппарат SR-1 Freedom достигнет Марса, он выпустит полезную нагрузку Skyfall - вертолеты класса Ingenuity - для продолжения исследования Красной планеты. SR-1 Freedom станет первым аппаратом с ядерным двигателем, создаст прецедент в области регулирования и запуска, а также заложит основу для будущих систем ядерного питания для двигательных установок длительных миссий.

"NASA и его партнер в лице Министерства энергетики США откроют возможности для продолжительных исследований за пределами Луны и, в перспективе, полетов на Марс и во внешнюю часть Солнечной системы", - указывается в сообщении.

США NASA Марс
Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

 Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

 В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

 Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США

Силы ПВО ОАЭ перехватили пять иранских баллистических ракет

СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

 СМИ сообщили, что Аракчи тайно уведомил Уиткоффа о согласии лидера Ирана на переговоры с США

Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха

 Лишь 14% городов мира в 2025 году соответствовали требованиям к качеству воздуха
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1036 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
