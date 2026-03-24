Иран пригрозил минировать Ормузский пролив при попытке США высадиться на остров Харк

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Иран пойдет на более масштабные контрмеры, включая минирование Ормузского пролива и Персидского залива, если США начнут операцию по захвату иранского острова Харк, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к иранским службам безопасности.

"Служащий заявил, что, если США захватят остров, Иран не будет колебаться с его бомбардировками, даже если это будет означать огромные экономические потери, и установит мины в Ормузском проливе и Персидском заливе", - сообщает агентство.

Источник отметил, что для высадки на остров Харк США понадобится перебросить войска, вероятно, из ОАЭ, где находится база ВВС "Аль-Дафра", и что в Тегеране допускают такой вариант развития событий. Собеседник агентства добавил, что, если власти ОАЭ допустят отправку американских войск, Иран начнет серьезную атаку против Эмиратов.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату Харка. По данным газеты, высокопоставленные официальные лица США проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у США нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова. Предполагается, что контроль над островом, среди прочего, поможет наладить судоходство через Ормузский пролив.

Тем временем амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу. По словам источников газеты The Wall Street Journal, группировке потребуется ещё несколько дней, чтобы дойти до пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.