Иран пригрозил минировать Ормузский пролив при попытке США высадиться на остров Харк

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Иран пойдет на более масштабные контрмеры, включая минирование Ормузского пролива и Персидского залива, если США начнут операцию по захвату иранского острова Харк, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к иранским службам безопасности.

"Служащий заявил, что, если США захватят остров, Иран не будет колебаться с его бомбардировками, даже если это будет означать огромные экономические потери, и установит мины в Ормузском проливе и Персидском заливе", - сообщает агентство.

Источник отметил, что для высадки на остров Харк США понадобится перебросить войска, вероятно, из ОАЭ, где находится база ВВС "Аль-Дафра", и что в Тегеране допускают такой вариант развития событий. Собеседник агентства добавил, что, если власти ОАЭ допустят отправку американских войск, Иран начнет серьезную атаку против Эмиратов.

Ранее газета The Jerusalem Post со ссылкой на источники сообщала, что США рассматривают возможность наземной операции по захвату Харка. По данным газеты, высокопоставленные официальные лица США проинформировали своих коллег в Израиле и других странах о том, что у США нет иной альтернативы, кроме как начать наземную военную операцию по захвату острова. Предполагается, что контроль над островом, среди прочего, поможет наладить судоходство через Ормузский пролив.

Тем временем амфибийно-десантная группа ВМС США с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту направляется к Ормузскому проливу. По словам источников газеты The Wall Street Journal, группировке потребуется ещё несколько дней, чтобы дойти до пролива. Не исключается, что в задачу морской пехоты будет входить высадка на иранские острова или побережье в Персидском заливе.

Хроника 28 февраля – 24 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

 Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая

NASA планирует запустить к Марсу космический аппарат с ядерным двигателем

Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

 Иран начал взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив

В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

 В Молдавии вводят чрезвычайное положение в области энергетики

Президент Филиппин ввел режим ЧС из-за перебоев в энергоснабжении

Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

 Вице-президент США может стать главным переговорщиком с Ираном в Пакистане

Атаки на Иран нанесли ущерб 114 объектам культурного наследия

"Аль-Арабийя" сообщила, что в Израиле не верят в успех переговоров Ирана и США
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1039 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8776 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
