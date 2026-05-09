Трамп заявил о возможности переброски в Польшу выводимых из Германии солдат США

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о возможности переброски американских войск, выводимых из Германии, в Польшу.

"Польша бы этого хотела. У нас прекрасные отношения с Польшей, и у меня прекрасные отношения с президентом (Каролем Навроцким - ИФ). Помните, я его поддерживал, и он победил, хотя и значительно отставал. Он отличный боец и замечательный человек, и он мне очень нравится, так что это (переброска военного контингента - ИФ) возможно", - сказал Трамп журналистам, его цитируют польские СМИ.

"Возможно я это сделаю", - добавил он.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о готовности разместить дополнительный воинский контингент США, назвав это "нашей стратегической целью". В польском Минобороны также сообщали, что Варшава и Вашингтон уже ведут соответствующие переговоры.

При этом глава польского правительства Дональд Туск ранее заявлял, что не допустит переброски в страну американских военнослужащих из Германии. "Я не позволю использовать Польшу для подрыва солидарности или сотрудничества на европейском уровне", - подчеркнул он.

Сейчас в Польше дислоцировано порядка 10 тыс. военнослужащих США

В конце апреля Трамп заявил, что США изучают вопрос о возможном сокращении воинского контингента в Германии. Позднее в Пентагоне сообщили, что США выведут из Германии в течение следующих 6-12 месяцев 5 тыс. американских военнослужащих.