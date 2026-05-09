Секретарь Совбеза Армении не знаком с антироссийскими угрозами Зеленского в Ереване

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что саммит Европейского политического сообщества в Ереване был организован в соответствии с существующим форматом.

"Я не вижу проблем, в том, что мы проводим саммит международного уровня", - сказал Григорян журналистам в ереванском Парке Победы.

Комментируя вызов в МИД России посла Армении, которому было заявлено о неприемлемости предоставления президенту Украины Владимиру Зеленскому в Ереване трибуны для озвучивания антироссийских угроз, Григорян заявил: "А где он сделал подобные заявления? Я не знаком с таким заявлением".

"Давайте учитывать, что мы не можем следить за тем, кто и какие заявления делает. Важны заявления Армении и важна позиция Армении", - отметил он.

Григорян сказал, что отношения Армении и России имеют широкую повестку, "есть некоторые вопросы, но, в общем, кризиса в отношениях нет".