NASA представило инициативы по реализации национальной космической политики США

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - NASA во вторник объявило о ряде масштабных инициатив, направленных на реализацию Национальной космической политики президента Дональда Трампа и укрепление лидерства США в освоении космоса.

"НАСА намерено в очередной раз совершить почти невозможное: вернуться на Луну до окончания президентского срока Дональда Трампа, построить лунную базу, обеспечить постоянное присутствие на спутнике Земли и сделать все необходимое, чтобы сохранить лидерство Америки в космосе", - заявил глава NASA Джаред Айзекман.

В рамках обновленной программы "Артемида" (Artemis) миссия "Артемида-III", запланированная на 2027 год, будет направлена на тестирование интегрированных модульных систем на околоземной орбите перед последующей высадкой астронавтов на Луну в рамках миссии "Артемида-IV" в 2028 году.

Вслед за экспедицией "Артемида-V" NASA начнет проводить частые пилотируемые миссии на Луну. Изначально планируется совершать посадки раз в полгода, а по мере развития технологий частота может увеличиться.

Чтобы обеспечить постоянное присутствие человека на Луне, NASA также объявило о поэтапном подходе к созданию лунной базы. В рамках этой стратегии ведомство намерено приостановить реализацию проекта создания окололунной станции Gateway и сосредоточить усилия на создании инфраструктуры, которая позволит проводить длительные операции непосредственно на поверхности Луны.

План NASA по созданию постоянного лунного присутствия будет реализовываться в три этапа.

Первый этап включает переход к регулярным лунным миссиям. NASA увеличит частоту полетов, отправляя луноходы, приборы и демонстрационные образцы технологий, которые повышают мобильность, эффективность выработки энергии, улучшают связь, навигацию, работу на поверхности и расширяют спектр научных исследований.

На втором этапе предполагается создание базовой инфраструктуры. NASA перейдет к созданию жизнеспособной инфраструктуры и налаживанию регулярной логистики. Этот этап предполагает регулярные операции астронавтов на поверхности.

В ходе третьего этапа NASA перейдет к обеспечению длительного присутствия человека на Луне. По мере ввода в эксплуатацию грузовых систем посадки будет создана мощная инфраструктура, необходимая для постоянного пребывания человека на Луне, что ознаменует переход от периодических экспедиций к постоянной лунной базе.