Гросси призвал к сдержанности после сообщений о новом обстреле в районе АЭС "Бушер"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал стороны иранского конфликта проявить сдержанность после поступления информации о новом обстреле в районе АЭС "Бушер".

"Гендиректор МАГАТЭ вновь призвал к максимальной сдержанности, чтобы избежать угроз для ядерной безопасности в ходе конфликта", - говорится в заявлении МАГАТЭ в соцсети X.

В нем указывается, что "МАГАТЭ проинформировали о попадании сегодня снаряда по постройкам, прилегающим к АЭС "Бушер".

В агентстве отмечают, что пострадавших нет, а "состояние АЭС - нормальное".

