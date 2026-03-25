Экс-премьер-министр Катара высказался против одностороннего контроля над Ормузским проливом

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) должны принимать участие в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, так как они заслуживают компенсации за причиненный им ущерб, считает бывший премьер-министр Катара Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани.

"В этот конкретный момент в истории региона и на фоне сообщений о переговорах США и Ирана о прекращении военных действия я бы хотел подчеркнуть, что страны ССАГПЗ должны присутствовать за столом, за которым контуры будущего нашего региона будут определены", - написал он в соцсети X.

По его мнению, страны ССАГПЗ имеют право сообщить о прямых и непрямых убытках в результате конфликта, в частности, о задержках экспорта. Они также должны иметь возможность потребовать компенсацию за причиненный ущерб.

Аль Тани подчеркнул, что Ормузский пролив не должен стать обменной монетой и рычагом давления в переговорах. В связи с этим, по его словам, пролив должен быть открыт перед заключением соглашения о прекращении огня. Он считает, что любая попытка установить односторонний контроль над проливом является угрозой не только для стран региона, но и для всего мира.

В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.

Аль Тани занимал пост премьер-министра Катара с 2007 по 2013 год.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар Иран ОАЭ Саудовская Аравия ССАГПЗ Ормузский пролив Хамад бен Джасим бен Джабер Аль Тани
