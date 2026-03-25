Власти Монголии опасаются топливного кризиса в стране из-за войны с Ираном

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Последствия военной операции США и Израиля в отношении Ирана представляют реальную угрозу для топливного рынка и финансовой стабильности Монголии, считает министр экономики и развития страны Джадамбаагиин Энхбаяр.

Его слова приводят монгольские СМИ.

По мере того, как вовлеченные в конфликт страны начинают атаковать энергетическую инфраструктуру друг друга, отмечает министр, на мировом нефтяном рынке формируется кризис предложения. В связи с этим в среднесрочной перспективе ожидается усложнение экономической ситуации в Монголии, вызванное нехваткой топлива и ростом цен.

"Экономика Монголии тесно связана с Китаем в плане внешней торговли, поэтому она внимательно следит за влиянием этих событий на экономику страны (Китая - ИФ). Что касается поставок топлива, в настоящее время Монголия не испытывает перебоев и имеет достаточные запасы, но ожидается усиление ценового давления", - сказал Энхбаяр.

По его словам, несмотря на действие соглашения с Россией о стабилизации цены на бензин Аи-92, цена на дизельное топливо зависит от базовой цены на Сингапурской бирже. Если базовая цена будет расти три месяца подряд, Монголия будет вынуждена провести ценовую реформу на топливном рынке. Экономика страны пострадает из-за глобального шока на мировом рынке, что спровоцирует топливный кризис, который может продлиться несколько месяцев.

В связи с этим правительство подготовило проект закона о гибком бюджетно-финансовом управлении в условиях экономического и социального кризиса. В законопроект включены положения, касающиеся создания особого режима жесткой экономии для госучреждений, оптимизации их структуры и организации, ужесточения бюджетной и финансовой дисциплины, ликвидации госпредприятий и урегулирования долгов.

"В этом контексте будет проводиться постоянный анализ финансовых показателей, будет обеспечена координация политики между Центральным банком Монголии, министерством финансов и министерством экономики и развития, а также, при необходимости, начнется подготовка к внесению поправок в бюджет", - уточнил глава Минэкономики.

Как сообщалось, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, спровоцировавшего рост мировых цен на нефть, Монголия ищет пути для диверсификации импорта. Так, например, с целью смягчить влияние подорожания нефти, власти Монголии приняли решение скорректировать таможенные пошлины на импорт нефтепродуктов из России. РФ является основным поставщиком (95%) нефтепродуктов в Монголию.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Монголия
Глава МАГАТЭ спрогнозировал переговоры США и Ирана на выходных в Исламабаде

