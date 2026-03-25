Пожар начался в международном аэропорту Кувейта из-за попавших в топливный бак БПЛА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Беспилотники попали в топливный бак в международном аэропорту Кувейта, начался пожар, сообщило управление гражданской авиации страны.

По словам представителя управления Абдуллы Аль-Раджи, атака привела к материальному ущербу, сообщений о жертвах пока нет.

На место происшествия направлены аварийные бригады для тушения пожара, добавил он.

Это уже третий подобный случай с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Международный аэропорт Кувейта приостановил свою работу с начала операции. Все рейсы были перенаправлены в Саудовскую Аравию.