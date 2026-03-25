Пожар начался в международном аэропорту Кувейта из-за попавших в топливный бак БПЛА

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Беспилотники попали в топливный бак в международном аэропорту Кувейта, начался пожар, сообщило управление гражданской авиации страны.

В миреОколо 290 военных США получили ранения с начала операции против ИранаЧитать подробнее

По словам представителя управления Абдуллы Аль-Раджи, атака привела к материальному ущербу, сообщений о жертвах пока нет.

На место происшествия направлены аварийные бригады для тушения пожара, добавил он.

Это уже третий подобный случай с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

Международный аэропорт Кувейта приостановил свою работу с начала операции. Все рейсы были перенаправлены в Саудовскую Аравию.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Кувейт аэропорт БПЛА пожар
Пожар начался в международном аэропорту Кувейта из-за попавших в топливный бак БПЛА

Около 290 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

 Около 290 военных США получили ранения с начала операции против Ирана

Иран предпочитает видеть Вэнса на переговорах с США

Шедшее из Мурманска в Колумбию грузовое судно запросило помощь в Норвежском море

 Шедшее из Мурманска в Колумбию грузовое судно запросило помощь в Норвежском море

Израиль нанес серию ударов по иранскому центру производства взрывчатки

Трамп заявил, что РФ и Украина приближаются к заключению соглашения

 Трамп заявил, что РФ и Украина приближаются к заключению соглашения

Трамп заявил о готовности Ирана навсегда отказаться от ядерного оружия

Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

 Штаб 82-й воздушно-десантной дивизии США получил приказ выдвигаться на Ближний Восток

Что произошло за день: вторник, 24 марта

Венгерская MOL сможет вести переговоры о покупке доли акционеров РФ в NIS до 22 мая
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8780 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1044 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 149 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 70 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 95 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 467 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });