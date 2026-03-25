Что случилось этой ночью: среда, 25 марта

Пожар в порту Усть-Луга, выбор Ираном Вэнса в качестве переговорщика, 18,4 млн человек посмотрели концерт BTS на Netflix

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Тегеран информировал Вашингтон, что на потенциальных переговорах предпочел бы вести диалог с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сообщил CNN. По словам источников, он рассматривается как более склонный к поиску путей завершения конфликта.

- Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил о пожаре в порту Усть-Луга в результате ночной атаки беспилотников. Над регионом сбили 56 дронов. В Белгородской области в результате ракетного обстрела были серьезно повреждены энергообъекты.

- В международном аэропорту Кувейта произошел пожар после попадания беспилотника в топливный бак. На место происшествия были направлены аварийные бригады.

- Грузовое судно LMZ Pluto под флагом Маршалловых островов, шедшее из Мурманска в Санта-Марту (Колумбия), запросило помощь в Норвежском море. К морякам направили два вертолета, которые эвакуировали экипаж.

- Около 290 военнослужащих США получили ранения с начала операции против Ирана, за последнюю неделю их количество выросло на 90 человек, сообщил представитель Центрального командования ВС США. 13 человек погибли.

- Социал-демократическая партия Дании премьер-министра Метте Фредериксен победила на парламентских выборах с худшим результатом за сто лет, получив 21,9% голосов.

- Трансляция первого за четыре года концерта k-pop группы BTS собрала 18,4 млн зрителей на Netflix. Концерт вошел в топ-10 Netflix в 80 странах, а в 24 из них занял первое место.