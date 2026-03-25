Глава МАГАТЭ спрогнозировал переговоры США и Ирана на выходных в Исламабаде

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Переговоры представителей США и Ирана могут состояться в ближайшие выходные в Исламабаде, полагает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сказал об этом Corriere della Sera.

"Полагаю, что круг тем будет более широким, чем раньше, и речь пойдет не только об атоме. На этот раз речь будет идти и о ракетах, о поддерживаемых Ираном группировках, о гарантиях безопасности для Ирана", - добавил он.

По словам Гросси, стороны могли бы договориться о временной полной остановке обогащения урана в Иране.

"Можно было бы обсудить временные меры - приостановку (...). Это может быть вариант, при котором мы скажем, что на данный момент обогащения не будет, так как политическая и военная обстановка этого не позволяет, а доверие подорвано. И тогда можно было бы вновь оценить обстановку через пять или десять лет", - отметил он.

С начала нынешней военной операции США и Израиля иранские ядерные объекты, по его оценке, сильно не пострадали. "Там есть кое-какие разрушения, но ничего серьезного. На этот раз целью были не ядерные объекты", - заявил он.

Axios со ссылкой на источники писало, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение. По сведениям издания, Вашингтон направил Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили. Другие источники сообщили изданию, что иранские чиновники уведомили страны, пытающиеся выступить посредниками в переговорах с США, что не доверяют президенту Дональду Трампу в его стремлении найти мирное решение конфликта.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф подтвердил, что его страна может стать площадкой для американо-иранских переговоров. Guardian со ссылкой на источники написал, что делегацию США на переговорах в Пакистане может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.