На Филиппины впервые за пять лет доставили российскую нефть

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Филиппинская сторона получила партию нефти из России, сообщает в среду издание Phil Star.

Отмечается, что это первая за пять лет поставка российской нефти на Филиппины.

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший накануне объявил о режиме чрезвычайной ситуации в стране из-за перебоев в поставках энергоносителей в связи с конфликтом США и Израиля с Ираном.

Он также сообщал, что власти Филиппин рассматривают возможность поставок нефти из России. "Россия не является традиционным поставщиком нефти или каких-либо других энергоносителей на Филиппины, но мы изучаем и эту возможность", - сказал Маркос-младший в интервью Bloomberg.

Ранее Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу нефти и нефтепродуктов РФ, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Такое решение было принято в связи с ситуацией в Ормузском проливе. С начала боевых действий пролив фактически оказался перекрытым.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив с Индийским океаном, считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Через пролив проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.