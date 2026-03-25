Иран не верит, что Трамп заинтересован в мирных переговорах

Фото: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иранские официальные лица заявили странам, пытающимся выступить посредниками в переговорах с США, что считают предложение американского президента Дональда Трампа найти мирное решение конфликта очередной попыткой их обмануть, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

"Иранские официальные лица сообщили посредникам - Пакистану, Египту и Турции - что передвижение американских военных и решение Трампа направить крупные подкрепления усилили их подозрения в том, что его предложение о мирных переговорах является всего лишь уловкой", - пишет портал.

По данным источников Axios, иранцы заявили, что Трамп уже дважды обманул их.

"Мы не хотим, чтобы нас снова одурачили", - отметили они.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщал, что США планируют организовать переговоры с Ираном в четверг, но иранские власти пока не отреагировали на такое предложение.

По данным портала, США направили Ирану предложение из 15 пунктов об окончании боевых действий, но ответа пока не получили.

Собеседники Axios выразили мнение, что даже если переговоры между Вашингтоном и Тегераном в этот четверг состоятся, то война продлится еще две-три недели.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Дональд Трамп мирные переговоры
