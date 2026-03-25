Премьер Дании подала в отставку после парламентских выборов

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Глава правительства Дании Метте Фредериксен подала в отставку после встречи с королем страны Фредериком X, сообщает в среду The Guardian.

Уход в отставку премьера после парламентских выборов является обычной процедурой, так как запускает процесс формирования нового правительства. При этом Фредериксен, как ожидается, продолжит исполнять свои обязанности в течение этого периода. Также она является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост нового премьера.

На прошедших во вторник выборах партия "Социал-демократы" Фредериксен показала наихудший за столетие результат и набрала 21,9%, Социалистическая народная партия (SF) - 11,6%, партия "Венстре" - 10,1%. Остальные партии набрали меньше 10%.

Таким образом, ни левоцентристский "красный блок", ни правоцентристский "синий блок" не смогли набрать большинства в парламенте, что делает процесс формирования правящей коалиции особо сложным, отмечают европейские СМИ.

