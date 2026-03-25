Партия премьера Дании победила на парламентских выборах с худшим результатом за сто лет

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Дании, возглавляемая премьер-министром Метте Фредериксен, побеждает на парламентских выборах, сообщают датские СМИ.

Согласно их данным, ее партия набирает 21,9% голосов.

Отмечается, что это худший результат партии более чем за столетие.

На втором месте - Социалистическая народная партия (SF) с 11,6% голосов. Партия министра обороны Троэльса Лунда Поульсена "Венстре" находится на третьем месте с 10,1% голосов.

Четвертое место получает "Либеральный альянс", у него 9,4% голосов. На пятом месте Датская народная партия с 9,1%.

Отмечается, что, согласно результатам выборов, ни "красный блок", ни "голубой блок" не смогут набрать большинства.

Левоцентристский ("красный блок") получит в общей сложности 84 места, а правоцентристский ("синий блок") - 77, у умеренных будет 14 мест.

Таким образом партиям, вероятно, придется начать переговоры с главой умеренных и министром иностранных дел страны Ларсом Лёкке Расмуссеном, чтобы сформировать правительство.

Расмуссен призвал партнеров по коалиции Фредериксен и лидера либералов Поульсена отказаться от своих левых и правых взглядов и вместо этого сформировать центристское правительство.

