В Иране заявили, что запустили ракеты по авианосцу США, вынудив его сменить курс

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Военно-морские силы Ирана заявили, что запустили ракеты, нацеленные на американский авианосец USS Abraham Lincoln, сообщает в среду телеканал Press TV.

"Мы запустили противокорабельные крылатые ракеты наземного базирования по авианосцу USS Abraham Lincoln, вынудив его сменить местоположение", - заявил командующий ВМС Ирана Шахрам Ирани.

Американская сторона не подтверждала данную информацию.