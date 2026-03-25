В Великобританию прибыла группа истребителей F-35C для переброски на Ближний Восток

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - На авиабазу Лейкенхит в Великобритании прибыла группа из пяти стелс-истребителей пятого поколения F-35C Корпуса морской пехоты США, которая в ближайшие дни будет переброшена на Ближний Восток, сообщило издание The War Zone.

Ожидается прибытие в Англию еще пяти таких самолетов после перелета с авиабазы Корпуса морской пехоты Мирамар в Калифорнии.

Конечный пункт назначения на Ближнем Востоке в зоне ответственности Центрального командования США (CENTCOM) неизвестен.

Как указывает издание, направленные в регион истребители F-35C станут критически важным средством непосредственной авиационной поддержки для усиления экспедиционного батальона морской пехоты.

Как сообщали американские СМИ, в пятницу в Аравийское море в зону ответственности CENTCOM прибудет амфибийно-десантная группа из трех десантных кораблей ВМС США с 31-м экспедиционным батальоном морской пехоты. На флагмане группы - универсальном авианесущем десантном корабле USS Tripoli базируется 20 истребителей вертикального взлета и посадки F-35B. Еще через два дня корабельная группа должна будет прибыть в район Ормузского пролива.