В Париже из отеля Le Bristol эвакуировали более 400 человек из-за пожара

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Париже днем случился пожар в пятизвездочном отеле Le Bristol, который находится неподалеку от Елисейского дворца, из здания эвакуировали более 400 человек, сообщает BFMTV.

Пожар вскоре после 11 часов утра на кухне в подвале, сообщила мэр 8-го округа Парижа Жанна д'Отсер. По данным BFMTV, медицинская помощь понадобилась одному человеку, он пострадал не сильно, по данным Le Parisien, пострадали три человека.

На время тушения пожара район вокруг отеля оцепляли. В пресс-службе гостиницы заявили, что в помещениях было сильное задымление, но в остальном все в порядке. Причину возгорания определит полиция.

Отель принадлежит гостиничной сети Oetker Collection, которая принадлежит семье основателя бренда Dr. Oetker.

Париж Oetker Франция
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });