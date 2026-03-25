США используют стелс-бомбардировщики B-2A Spirit для ударов по Ирану

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ВВС США используют стратегические стелс-бомбардировщики B-2A Spirit для нанесения бомбовых ударов по наиболее важным целям в Иране, сообщило издание The War Zone.

Самолеты совершили уже несколько налетов на Иран в ходе американской военной операции. При этом для выполнения заданий они совершают беспосадочные полеты со своей авиабазы Уайтман в Миссури и обратно. На данный момент нет никаких доказательств того, что B-2A Spirit действуют с авиабазы на британском острове Диего-Гарсии в Индийском океане или где-либо еще в рамках военных действий, отмечает издание.

В июне прошлого года они использовались для нанесения ударов по иранским ядерным объектам с применением самой мощной неядерной американской авиабомбы GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator - MOP) весом 13,6 тонны. Она способна проникать под землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона и только затем детонировать. Внутри боевой части находятся два заряда взрывчатого вещества общей массой более 2,4 тонны. На данный момент стратегический бомбардировщик B-2A Spirit является единственным штатным носителем этой авиабомбы. Самолет может нести только два таких тяжелых боеприпаса.

В распоряжении Командования глобального удара ВВС США имеется 19 таких самолетов.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд в Великобритании базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress. Они ежедневно выполняют миссии в небе над Ираном.

Эти стратегические бомбардировщики способны нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 12 крылатых ракет JASSM-ER c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.