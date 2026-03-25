США ведут обсуждения с РФ и КНР по теме стратегической стабильности

Штаты хотят, чтобы на смену ДСНВ пришло соглашение с учетом ядерных программ Китая и других стран

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - США контактируют с РФ и КНР в рамках "Группы пяти" (P5, пять постоянных членов СБ ООН) и в двустороннем формате по теме стратегической стабильности, сообщил в среду заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас Динанно.

"Наша работа в рамках P5 продолжается. (...) Россия и Китай, также как Великобритания и Франция, вовлечены в эти обсуждения", - отметил чиновник.

Динанно уточнил, что дипломатические каналы для двустороннего взаимодействия с этими странами также по-прежнему работают.

Кроме того, Динанно отметил, что Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истек, "не был эффективен".

"Он ограничивал только США, в то время как Россия могла создавать и поддерживать обширный ядерный арсенал различной дальности", - утверждал дипломат.

Он также напомнил, что ДСНВ был двусторонним соглашением и не затрагивал ядерные программы Китая и других государств.

"ДСНВ больше не отвечал национальным интересам США, его прекращение открыло новую эру, и теперь мы можем добиваться реализации видения президента США Дональда Трампа - улучшенного и модернизированного соглашения", - заключил Динанно.

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });