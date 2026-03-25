Иран пригрозил создать проблемы для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Иран в случае новых атак может создать угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, который является важным ключевым узлом для мировой торговли, сообщает в среду иранское агентство "Тасним".

"Баб-эль-Мандебский пролив считается одним из стратегически важных проливов мира, и у Ирана есть и воля, и возможности создать вполне реальную угрозу для него. Поэтому, если американцы хотят придумать решение для Ормузского пролива с помощью глупых мер, им следует быть осторожными, чтобы не добавлять к своим проблемам и затруднениям еще один пролив", - цитирует агентство неназванного источника в армии Ирана.

По словам собеседника агентства, Иран постоянно следит "за подготовкой и развитием событий на фронтах противника".

В миреКСИР запрашивает полную информацию о судах, желающих пройти через Ормузский проливЧитать подробнее

"Если противник захочет предпринять действия на суше на иранских островах или где-либо еще на нашей территории, или нанести ущерб Ирану военно-морскими операциями в Персидском и Оманском заливах, мы неожиданно откроем для них другие фронты, чтобы их действия не только не принесли им никакой пользы, но и удвоили их издержки", - подчеркнул источник.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив. Через него проходит значительная часть мировых нефтяных и газовых поставок.

С 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по Ирану, Ормузский пролив, через который осуществляется транспортировка 20% мировой нефти, фактически оказался заблокированным, что вызвало значительное повышение цен на энергоносители.

Некоторым судам удалось пройти через пролив при условии, что у них существовали договоренности с Тегераном.

Хроника 28 февраля – 25 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Баб-эль-Мандебский пролив
