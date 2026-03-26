Хуситы предупредили, что могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Лидер хуситов Абдул-Малик аль-Хуси заявил, что их группировка "Ансар Аллах" готова вступить в боевые действия в регионе, если того потребуют обстоятельства.

"При малейшем развитии ситуации, которое вызовет необходимость дать военный ответ, мы вмешаемся без промедления (...) как мы делали в предыдущих фазах конфликта", - приводит "Аль-Джазира" его слова.

В среду иранское агентство "Тасним" сообщило, что Иран в случае новых атак может создать угрозу для судоходства в Баб-эль-Мандебском проливе, который является важным ключевым узлом для мировой торговли. Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив, воды пролива омывают Йемен.

Тем временем Минтранс США опубликовал предупреждение, согласно которому хуситы могут возобновить атаки в этом проливе.

"Хотя террористическая группа хуситов не атаковала коммерческие суда с момента соглашения о перемирии Израиля и движения ХАМАС в октябре 2025 году, хуситы продолжают представлять угрозу активам США в этом регионе, в том числе торговым судам", - приводит Bloomberg выдержки из заявления ведомства.

Агентство напоминает, что через пролив Саудовская Аравия транспортирует нефть, которую загружают на танкеры в порту Янбу-эль-Бахр на Красном море; таким образом королевство обходит блокаду Ормузского пролива.